失眠不用怕 孟耿如自曝秒睡密招
孟耿如演出《我可能不會愛你》裡的「大仁妹」迅速走紅，與男友黃子佼感情也相當穩定，可以說是愛情事業兩得意，不過近日她為了圖個好眠求助醫生，沒想到醫生竟一招見效，讓她直呼實在是太神奇了。
孟耿如在臉書發佈求醫時的照片，只見她插了一根針在額頭上，但是卻裝鬥雞眼和嘟嘴搞怪，似乎一點都不害怕，為了紀念額頭插針初體驗，也讓她趕緊拿手機自拍留念，她表示醫生說這針有助入眠，起初還半信半疑，豈知一分鐘內立即昏睡還做了場夢，讓她大讚效果太驚人，更開玩笑表示能每天來一針嗎?
(中時電子報)
關鍵字：孟耿如
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