柯文哲：年金改革要做 處理方法要注意

台北市長柯文哲今天說，改革很困難，但勢必要年金改革，如何做需討論。過程中每人都可表達意見，至於汙名化，「這是每個人的感受」，處理方法要注意一點，相信最後會有折衷。

監督年金改革行動聯盟號召上萬退休軍公教上街，柯文哲上午出席「八二三台海戰役勝利紀念碑」揭碑儀式後接受聯訪，媒體提問，關於軍公教上街看法及家中都有軍公教人員，是否支持遊行和活動？

柯文哲表示，很同情總統蔡英文，這是很困難的工作，「討論過程就會罵來罵去」，20年前就要開始處理，現在不處理以後更慘。

他說，年金改革，軍人是特別職業，要特別處理。養兵千日，用在一時，戰爭時軍人冒死犯難，「軍人要特別處理」，其他則要討論，該怎麼辦就怎麼辦。

至於自己民意調查低的原因，柯文哲表示，一個是大巨蛋案拖太久，另一個是取消重陽敬老金，敬老金事件就讓民調掉10個百分點。有時很同情蔡總統，「反彈會很大，但年金改革要做，到底要如何做，要讓大家都可接受」。1050903

(中央社)