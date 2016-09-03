FBI約談摘要：希拉蕊無法記住每場簡報
美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓，在接受聯邦調查局（FBI）約談時表示，即將離任國務卿時曾因腦震盪而無法全職工作，也無法記住曾聽過的每1場如何保存政府文件簡報。
路透社報導，據今天公布的FBI約談摘要，希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）7月2日在FBI和司法部檢察官長達3個半小時訊問中，提出健康警訊。
11頁約談摘要之外，FBI也公布「電郵門事件」其他調查細節。FBI針對事件作成希拉蕊處理機密資訊不當，但不到必須刑事起訴地步的結論。
約談摘要指出，希拉蕊告訴調查員，自己不記得聽過任何簡報，教她如何處理機密資訊或遵守法律規範保存聯邦紀錄。
FBI摘要內容指出：「不過，2012年12月，希拉蕊出現腦震盪，然後大約在新年時血栓。經醫生建議，她每天只能在國務院上班數小時，無法追憶曾經聽過的每場簡報。」
希拉蕊競選陣營1名幕僚指出，她講腦震盪是要解釋自己當時只能上班幾個小時，而不是說她不記得那段時間的事。
希拉蕊出現腦震盪的事當時被廣為報導，還成為共和黨攻擊的題材，說68歲的希拉蕊健康有問題。但她的團隊強調子虛烏有。（譯者：中央社何宏儒）1050903
(中央社)
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