阿翔女兒「舒芙蕾」報到！謝忻：我也要加油了

阿翔三度當爸，喜宣布女兒「舒芙蕾」報到。（圖／取材自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁 臉書）

團體「浩角翔起」成員阿翔(陳秉立)結婚近5年，與嬌妻「小公主」育有一子一女，今年3月喜宣布妻子懷第三胎「舒芙蕾」，今(3日)阿翔在臉書報喜，宣布小女兒「舒芙蕾」出生，三度當爸的喜悅溢於言表。

阿翔稍早曬小女兒「舒芙蕾」萌照，並寫下：「Hi,舒芙蕾妳好~粉嫩粉嫩好可愛唷!!」愛女之情溢於言表，正式升格一家五口，而與阿翔一同主持《綜藝大集合》的好友謝忻也留言祝賀，恭喜阿翔愛女出生，並寫下「我也要加油了」，頗有想婚的意味，不過最後謝忻則自嘲：「加油什麼啊」。

(中時電子報)