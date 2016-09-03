頭一遭！中信賽決賽輪因雨只打9洞

所有球車集中一起，準備載選手「同時出發」。(圖：張國欽)

中國信託女子高球公開賽，原訂3日在桃園東方高球場進行最後1輪決賽，但因雨被迫延後出發與改變比賽洞數。決賽輪經二度延後，改至中午12時30分出發，且為20組同時出發，只打9洞。

中國信託女子公開賽決賽輪只打9洞，也寫下台灣職業高球決賽輪只打9洞先例；另女子職業賽打27洞，也是台灣職業高球賽頭一遭。

這場比賽決賽輪雖延後至中午12時30分出發，比賽也從18洞縮減為只打9洞，但大會為預防下午下大雨，無法完成這輪賽程，決定20組共60位選手，於第10洞至第18洞同時出發。

根據規定，男、女職業高球賽如因雨無法完成所有賽程，只要完成一半就可依成績決定排名。

由於決賽輪只打9洞，最終排名變數預料不會太大，前兩輪領先3桿的泰國16歲新秀薩萊朋，可望贏得領先勝。

(中時電子報)