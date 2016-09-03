恭喜！阿翔再當爸！第三胎舒芙蕾今早報到

阿翔女兒舒芙蕾今早誕生。（時代創藝提供）

阿翔俏皮學女兒嘟嘟嘴。（時代創藝提供）

阿翔與老婆Grace育有大女兒「小泡芙」、兒子「布朗尼」，今早再迎第三胎小女兒「舒芙蕾」，三個孩子都以甜點當乳名，家庭相當甜美溫馨。

阿翔在產房外等候，幸好第三胎生產相當順利，他說：「沒有讓我緊張很久 ，一下子就出來了。」接過3300公克的舒芙蕾，阿翔感動又滿足，「老婆生小孩太辛苦了！三個寶貝已經夠了！老婆要什麼禮物隨她開口！」

(中時)