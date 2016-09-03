給魚也給竿 街友賣雜誌找回自信
基隆市政府與「大誌雜誌公司」合作，昨天起安排3名街友穿起背心販售雜誌，首日共銷售28本，盼藉此讓街友找回生活自主權與信心。
市府社會處社會救助科長蔡惠貞表示，1日曾舉辦招募說明會」，共有3名個案有意願販售「大誌雜誌」（The Big Issue），市府安排3人到二信循環站、國光客運超商前及舊火車站旁麵包店，以每本100元價格販售，每賣出1本銷售員可賺50元，且雜誌社提供前10本雜誌免費，昨天首日賣出28本，銷售情形還算不錯。
「給魚吃，同時也給釣竿」，社會處處長吳挺鋒指出，除販賣雜誌外，社會處已陸續研議強化街友就業支持方案，包含傳統民俗遊街的臨時人力合作方案，或是環保資源回收等工作，讓街友們能現做現領。
吳挺鋒說，期待能透過各種管道，促進街友就業意願，增加人際互動關係，逐步協助街友自力更生，並能有儲蓄，積少成多，為將來在外租屋預作準備。
另外，他表示，市府針對街友服務不僅提供必要的餐食、盥洗、衣物等生活照顧，也希望能透過短期安置及就業輔導措施，引導街友回歸家庭或社區過著正常的生活。
大智文創發行策劃王惟穎指出，包含基隆市在內，全台共有10個縣市，由街頭販售員銷售「大誌雜誌」，每位販售員平均收入約1.5萬元，台北市、台南市的銷售員，最高甚至月收入可達5萬，且有8成的銷售員，能憑自己的力量在外租屋生活。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。