給魚也給竿 街友賣雜誌找回自信

基隆市政府與「大誌雜誌公司」合作，昨天起安排3名街友穿起背心販售雜誌，首日共銷售28本，盼藉此讓街友找回生活自主權與信心。

市府社會處社會救助科長蔡惠貞表示，1日曾舉辦招募說明會」，共有3名個案有意願販售「大誌雜誌」（The Big Issue），市府安排3人到二信循環站、國光客運超商前及舊火車站旁麵包店，以每本100元價格販售，每賣出1本銷售員可賺50元，且雜誌社提供前10本雜誌免費，昨天首日賣出28本，銷售情形還算不錯。

「給魚吃，同時也給釣竿」，社會處處長吳挺鋒指出，除販賣雜誌外，社會處已陸續研議強化街友就業支持方案，包含傳統民俗遊街的臨時人力合作方案，或是環保資源回收等工作，讓街友們能現做現領。

吳挺鋒說，期待能透過各種管道，促進街友就業意願，增加人際互動關係，逐步協助街友自力更生，並能有儲蓄，積少成多，為將來在外租屋預作準備。

另外，他表示，市府針對街友服務不僅提供必要的餐食、盥洗、衣物等生活照顧，也希望能透過短期安置及就業輔導措施，引導街友回歸家庭或社區過著正常的生活。

大智文創發行策劃王惟穎指出，包含基隆市在內，全台共有10個縣市，由街頭販售員銷售「大誌雜誌」，每位販售員平均收入約1.5萬元，台北市、台南市的銷售員，最高甚至月收入可達5萬，且有8成的銷售員，能憑自己的力量在外租屋生活。1050903

(中央社)