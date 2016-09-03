菲南遭恐攻 駐菲代表處建議警示升級

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菲律賓南部大城納卯市發生爆炸攻擊事件，中華民國駐菲代表處提醒旅菲台商及有意來菲的國人注意安全，也已建議外交部提升相關區域警示層級。

納卯市1處熱鬧夜市昨天深夜發生爆炸事件，造成至少14人喪生，另有70多人受傷，總統杜特蒂今天宣布菲律賓全國進入「無法紀暴力狀態」，加強維安措施。

中華民國駐菲代表林松煥已指示經濟組及僑務組發布訊息，提醒台商、僑胞多加注意自身安全，特別是在民答那峨島地區。

林松煥說，經查詢，並沒有台灣人在爆炸事件中受波及。

駐菲代表處今天也向外交部建議，將納卯市的旅遊警示從「灰色」提升至「黃色」，亦即國人應特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

中華民國政府旅遊警示共分紅、橙、黃、灰4級，以「灰色」為最低層級。 菲國進入「無法紀暴力狀態」，維安及反恐措施升級，林松煥呼籲國人來菲務必遵守當地法律，勿涉及犯罪行為。1050903

(中央社)