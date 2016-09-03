世代組合成立 號召青年關注年金改革

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監督年金改革行動聯盟號召退休軍公教上街；由一群年輕人所組成的團體「世代組合」3日呼籲年輕人挺身而出，把年金改革帶往「青年要改革、職業要平等、年金要永續、世代要正義」等4大方向。（世代組合提供）中央社記者陳俊華傳真 105年9月3日

由一群年輕人組成的團體「世代組合」呼籲年輕人挺身而出，把年金改革帶往青年要改革、職業要平等、年金要永續及世代要正義等方向。

監督年金改革行動聯盟號召上萬退休軍公教下午上街，抗議政府在年金改革中抹黑且霸凌軍公教。

「世代組合」上午在立法院群賢樓舉行成立記者會，號召年輕人挺身而出，世代組合召集人詹晉鑒表示，正確方向很簡單，就是青年要改革、職業要平等、年金要永續、世代要正義。

詹晉鑒說，人事費占地方政府財政比例高得驚人，造成地方財政嚴重負擔，影響市政發展。以台北市為例，西元2015年人事費預算是新台幣843億7919萬元，占總支出54％；另外，高雄市、基隆市、新竹市、彰化縣、南投縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣，人事費超過支出比例50％。

詹晉鑒表示，雖然年輕人距退休還有很長一段路，但年金改革成敗，絕對影響年輕人最深，呼籲各行各業年輕人站出來關心年金改革。

政治工作者呂欣潔表示，從總統府國家年金改革委員會召開至今，青年聲音一直受壓抑，身邊有許多支持改革的年輕軍公教朋友，礙於主管或上級壓力不敢發聲。年金改革不只是軍公教或是長者的事，也是全體社會的事，更是年輕人須承擔與面對的未來。

她說，社會各界應放下歧見，一起為更好的台灣面對問題，如果年金問題是長期以來結構性造成的積習弊病，「改變就從我們這一代開始。」1050903

(中央社)