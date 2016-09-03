九三軍人節 蔡總統臉書貼三軍點陣Q圖
今天是九三軍人節，總統蔡英文於社群網站臉書貼出三軍點陣Q圖向軍人致敬，昨晚也上傳內政部長葉俊榮自太平島寄出的明信片說，軍人節前夕，收到來自南方國土的特別明信片。
蔡總統也透過通訊軟體LINE表示，感謝全體國軍弟兄，站在國家的前線保家衛國。「有您們的犧牲奉獻，我們才得以擁有安定幸福的生活。九三軍人節這天，請讓我們為您致上最深的敬意！」
蔡總統昨晚在臉書（facebook）上傳2張照片說，「軍人節前夕，收到一封來自南方國土，特別的明信片」照片是葉俊榮日前從太平島上寄出的明信片，收件人是「蔡總統英文」，收件地址是「總統府」。
葉俊榮在明信片上寫下「刻正於南疆太平島，感受官兵活力，島上生氣盎然，生機蓬勃，寄自太平島」署名是「職內政部長葉俊榮」，日期是2016年8月16日。1050903
(中央社)
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