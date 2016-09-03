年金改革 柯文哲：軍人要特別處理

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台北市長柯文哲上午出席「八二三台海戰役勝利紀念碑」揭幕式。（楊兆元攝）

台北市長柯文哲。（楊兆元攝）

台北市長柯文哲上午出席「八二三台海戰役勝利紀念碑」揭幕式活動，被問到年金改革應該「齊頭平等」還是依職業有別不同？

他說，軍人要特別處理，因為真的是特別職業，養兵千日用在一朝，不能看軍人平常「閒閒的」，有戰爭要求去冒死犯難、這很困難；其他就拿出來討論，該怎麼辦就怎麼辦。

(中時)