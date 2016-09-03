國防部人事次長徐衍璞 穿軍服吃麥當勞

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國防部人事次長徐衍璞中將夫妻。（圖／國防部提供）

國防部人事次長徐衍璞中將與部屬，中午穿軍服去吃麥當勞。（圖／國防部提供）

國防部人事次長徐衍璞中將與部屬用餐時合影，右一是人事助次周興國少將。（圖／國防部提供）

九三軍人節，蔡英文總統鼓勵軍人穿軍服逛逛，國防部也鼓勵軍人帶伴侶上餐廳吃飯。

國防部人事次長徐衍璞中將與部屬，攜家帶眷，中午穿軍服去大直北安路的麥當勞用餐，慶祝這個屬於軍人的節日。

(中時)