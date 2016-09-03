NBA》科爾：KD可打4號 五小陣容是殺手鐧
面對外界普遍看好勇士全新五小陣容，勇士總教練科爾3日表示，預計杜蘭特會在4號位置(大前鋒)打不少時間，且相信這樣的五小陣容防守效率將很出色，但這只是短時間的配置，也就是勇士在關鍵時刻使出的「殺手鐧」。
「杜蘭特是個很棒的籃框保護者，且用非傳統的方式證明他的能力，」科爾說，「像在上季季後賽對上我們，他擔任4號角色相當傑出，不僅可以打火鍋，也可拿下不少分數，所以他會替我們在4號位置打不少時間，這點我確定。」
目前勇士暫定固定先發陣容將是柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特、卓雷蒙格林與帕楚利亞，假如改打五小陣容，則是柯瑞、湯普生、伊戈達拉、杜蘭特與格林，考慮到伊戈達拉年紀漸長且傷痛纏身，這個陣容確實也無法打太長時間。
「我們不可能整場比賽都用五小陣容應戰，之前我們使用五小，通常是在上半場或比賽結束之前的時間」科爾說：「如今我們換用杜蘭特取代原本哈里生巴恩斯的位置，整體安排不會改變，不過我想這種配置只用15分鐘左右。」
(中時電子報)
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