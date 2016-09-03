背包客跨越時空和孔子meeting

小小儒生穿著古代樣式儒生服裝，抱著如枕頭大小的棋子下棋比弈，趣味盎然。 (郭吉銓攝）

孔子文創中心也邀請第20屆吳三連文藝獎得主書畫大師陳牧雨(左一)，與法國在台協會專員柯雷俐（左二）及來自各國的觀光背包客，進行論語勵志名句描紅臨摹書法，體驗中華書道藝術之美。 (郭吉銓攝）

台北孔子文創中心3日在孔廟明倫堂前廣場舉辦一連串與孔子相關的藝文活動，同時也邀請第20屆吳三連文藝獎得主書畫大師陳牧雨，與法國在台協會專員柯雷俐（左二）及來自各國的觀光背包客，進行論語勵志名句描紅臨摹書法，體驗中華書道藝術之美。 (郭吉銓攝）

台北孔子文創中心3日在孔廟明倫堂前廣場舉辦一連串與孔子相關的藝文活動，同時也邀請第20屆吳三連文藝獎得主書畫大師陳牧雨，與法國在台協會專員柯雷俐（左二）及來自各國的觀光背包客，進行論語勵志名句描紅臨摹書法，體驗中華書道藝術之美。 (郭吉銓攝）

為迎接孔子誕辰9／28慶典奠禮(孔曆2567年)，台北孔廟的孔子文創中心特別創意開發「孔子周遊列國2567旅行咖啡杯」。只要擁有旅行咖啡杯，就可以免費嚐嚐All Pa孔子咖啡，在孔廟明倫堂大樹下，跨越時空和孔子邂逅。 (郭吉銓攝）

台北孔子文創中心3日在孔廟明倫堂前廣場舉辦一連串與孔子相關的藝文活動，同時也邀請第20屆吳三連文藝獎得主書畫大師陳牧雨，與法國在台協會專員柯雷俐及來自各國的觀光背包客，進行論語勵志名句描紅臨摹書法，體驗中華書道藝術之美。

為迎接孔子誕辰9/28慶典奠禮(孔曆2567年)，台北孔廟的孔子文創中心特別創意開發「孔子周遊列國2567旅行咖啡杯」。只要擁有旅行咖啡杯，就可以免費嚐嚐All Pa孔子咖啡，在孔廟明倫堂大樹下，跨越時空和孔子邂逅。

孔子文創中心更希望藉此讓年輕世代追隨孔子周遊列國的冒險精神，勇敢探索未知世界。

(中時)