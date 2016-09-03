卡詞瞪到臉抽筋 方季惟嘆壞人難當

昔日「軍中情人」的藝人方季惟演出新戲「在一起，就好」，化身心機、霸氣電視台總裁，感嘆壞人真的好難當，練習瞪人瞪到臉抽筋，落落長台詞也頻吃螺絲。

方季惟在電視台新戲「在一起，就好」性格大反轉，一改親切螢幕形象，板起臉挑戰電視台總裁角色；為詮釋霸氣總裁，方季惟做不少功課，參考許多各國女性領導人演說影片，她笑說，導演指定要有慈禧太后氣勢，壓力很大。

實際演出還是讓方季惟吃足苦頭，不擅和人起衝突的她，連講話都不敢太大聲，光是瞪人眼神就反覆練習好多次，她笑稱練到差點顏面神經失調。

飾演電視台總裁，最讓方季惟頭痛就是「電信」、「上網」、「網路平台」等台詞，她直喊「這些東西離我好遙遠、好繞口」。一場和股東們開會的戲，方季惟十分緊張，落落長台詞讓她頻吃螺絲。

正巧拍攝當天，飾演股東的演員是方季惟歌迷，看到偶像緊張卡詞，每人都出聲安慰她「沒關係，我們的台詞比妳少都背不起來了」，貼心舉動讓她安心不少。

接演和原本性格差很大的角色，方季惟表示，本來就不太樹敵，連家人都叫她一定要接戲，希望她藉戲體驗更多人生。1050903

(中央社)