卡詞瞪到臉抽筋 方季惟嘆壞人難當
昔日「軍中情人」的藝人方季惟演出新戲「在一起，就好」，化身心機、霸氣電視台總裁，感嘆壞人真的好難當，練習瞪人瞪到臉抽筋，落落長台詞也頻吃螺絲。
方季惟在電視台新戲「在一起，就好」性格大反轉，一改親切螢幕形象，板起臉挑戰電視台總裁角色；為詮釋霸氣總裁，方季惟做不少功課，參考許多各國女性領導人演說影片，她笑說，導演指定要有慈禧太后氣勢，壓力很大。
實際演出還是讓方季惟吃足苦頭，不擅和人起衝突的她，連講話都不敢太大聲，光是瞪人眼神就反覆練習好多次，她笑稱練到差點顏面神經失調。
飾演電視台總裁，最讓方季惟頭痛就是「電信」、「上網」、「網路平台」等台詞，她直喊「這些東西離我好遙遠、好繞口」。一場和股東們開會的戲，方季惟十分緊張，落落長台詞讓她頻吃螺絲。
正巧拍攝當天，飾演股東的演員是方季惟歌迷，看到偶像緊張卡詞，每人都出聲安慰她「沒關係，我們的台詞比妳少都背不起來了」，貼心舉動讓她安心不少。
接演和原本性格差很大的角色，方季惟表示，本來就不太樹敵，連家人都叫她一定要接戲，希望她藉戲體驗更多人生。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。