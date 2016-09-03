教師節補助 柯文哲盼併到年金改革處理
台北市長柯文哲今天說，教師節補助禮券因行政院函示於法無據，所以不編預算，希望併到年金改革處理，不然「中央說不可發，當然不敢發，不發又被罵」，要有全國一致標準，才會減少爭議。
柯文哲表示，預算大部分就是前幾年就編，去年沒有編，行政院函示於法無據，教育局為何不編，因為中央函釋說不能編，「再編就是去監察院」，應該併到年金改革一併處理。
柯文哲說，行政院函示於法無據，誰敢編，「這沒辦法，還是要併到年金改革，從法令法源改善，讓全國一致標準，讓大家好做事」。
台北市教育局1日表示，過去教師節致贈教師新台幣2000元禮券以示慰勞，但行政院去年5函請教育部轉知各縣市政府，教師節敬師金非屬「軍公教人員法定給與以外其他給與項目法制化推動計畫」實施範圍，無法源依據，請各縣市檢討。1050903
(中央社)
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