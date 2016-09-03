朱孝天韓雯雯今峇厘島完婚 復古造型玩轉中國風

朱孝天與韓雯雯今以中國風造型完婚，相當美麗。（朱孝天工作室提供）

朱孝天迎娶新娘的禮車。（朱孝天工作室提供）

朱孝天（左）當著眾人的面念愛妻誓詞，讓新娘韓雯雯樂不可支。（朱孝天工作室提供）

朱孝天（左）親吻韓雯雯。（朱孝天工作室提供）

朱孝天在闖關儀式，找到新娘藏的鞋子。（朱孝天工作室提供）

朱孝天與伴郎團一字排開，氣勢逼人。（朱孝天工作室提供）

韓雯雯與伴娘團氣質出眾。（朱孝天工作室提供）

朱孝天和大陸演員韓雯雯今天大婚，今早9點18分吉時一到，身著長袍馬褂的朱孝天率領丁春誠、蔡重陽、邢嘉澄等弟團準時迎娶。新娘韓雯雯則和車曉、苑子藝、馬赫遥、孫晶晶、劉薇、周詩穎等姊妹團恭侯。

婚禮當日曝出了一組最新中國風婚紗照，長衫加鳳冠霞帔的組合大玩復古風，更有「夫妻對拜」傳承中國古典文化，對於「執子之手，與子偕老」的誓言來說，婚禮不過是個開始，相信在未來的日子裡，這對新人會有更多的喜悅和甜蜜分享。

此外，朱孝天也在進入新娘房前唸出保證書，保證老婆永遠是對的； 並承諾家務活全包（包括丈母娘家的）、收入全交（包括灰色的）、老婆的話全聽（包括發嗲的）、Shopping全陪（包括男性止步的），並嚴格遵守新三從四德：老婆出門要跟「從」、老婆命令要服「從」等。

(中時)