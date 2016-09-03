強人已逝 烏茲別克掀開歷史新篇章

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烏茲別克政府宣布，總統卡立莫夫今天辭世。他對這個中亞國家長達1/4世紀的鐵腕統治落幕，但現時未有明確接班人選。美國總統歐巴馬表示，烏茲別克掀開歷史新頁。

烏茲別克政府宣布，78歲的卡立莫夫（Islam Karimov）於當地時間晚間8時55分宣告死亡。卡立莫夫8月27日因中風住院，隨即陷入昏迷，外界數日來一直揣測烏茲別克當局對他的死訊秘而不宣。

美國總統歐巴馬則透過聲明說，他會繼續支持烏茲別克人民。

歐巴馬說：「隨著烏茲別克掀開歷史新篇章，在確保當地所有國民皆享有應有權利的基礎下，美國會繼續與烏茲別克展開合作，支持其國家主權、國家安全和未來發展。」

烏茲別克政府發布聲明說，這位強人的葬禮將根據他的遺願於週六上午在其家鄉撒馬罕市（Samarkand）舉行，而烏茲別克已宣布展開哀悼3日。卡立莫夫逝世後，烏茲別克面臨後蘇聯史上極度不明朗時期。

1991年烏茲別克脫離前蘇聯獨立後，卡立莫夫就成為少數幾個持續掌權的蘇聯時期強人之一，人權團體長期痛批他殘酷鎮壓異議人士。

卡立莫夫則自詡為穩定的保證人，以及對付與阿富汗接壤邊境地帶伊斯蘭激進分子的堡壘，同時他也不遺餘力打擊國內的基本教義派組織。

俄羅斯總統蒲亭則致電臨時領導人、參議院議長尤爾達舍夫（Nigmatulla Yuldashev），表示卡立莫夫的離世對烏茲別克國民是一個「巨大損失」，而俄國總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）將搭機前往烏茲別克，出席喪禮。

卡立莫夫出生於1938年1月30日，在古城撒馬罕一家孤兒院被養育成人，他後來修讀機械工程學和經濟學，1989年當選烏茲別克共產黨中央委員會第一書記，成為最高領導人。

人權團體表示，卡立莫夫掌權的時期對烏茲別克來說盡是災難。人權團體長期痛批卡立莫夫當政期間，烏茲別克不時爆發嚴重暴虐事件，包括獲利豐厚的棉花田傳出虐待及奴役工人等。

人權觀察(Human Rights Watch)的中亞研究員斯維爾德羅(Steve Swerdlow)說：「卡立莫夫已逝，只留下長達1/4世紀的殘酷鎮壓。」

但最令人髮指的是，烏茲別克當局遭控2005年在東部城市安集延（Andijan）殺害數百名抗議人士。

卡立莫夫政府當時面對國際社會同聲譴責，不僅充耳不聞，還關閉一處美軍基地。美軍自2001年就利用這處基地對烏茲別克鄰國阿富汗展開各項補給任務。（譯者：中央社趙蔚蘭）1050903

(中央社)