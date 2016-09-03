手機視訊揚言尋短 女子跳橋獲救

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台中一名女子今天上午以手機通訊軟體LINE向男友通話，揚言自殺，警消獲報後透過手機定位查到女子手機發話位址，趕抵現場將已受傷的女子送醫救治。

台中市消防局表示，上午9時許勤務中心接獲一名王姓男子報案，指稱其女友昨晚駕駛銀色現代自小客出門後整夜未歸，上午突然接獲女友以通訊軟體LINE打來視訊通話，揚言輕生，所以向警消求助。

不過由於男子並不清楚女友的位置在哪，台中消防局旋即通知電信公司，協助查詢女子手機的發話地點，約半小時鎖定到女子的所在位址，趕緊派員前往，展開搜尋。

警消前往手機定位的位址周邊展開搜尋，終於在中彰快速道路路肩尋獲女子座車，但車上並沒有人員，警消四處查看，果然在10米深橋下發現一名女子，掉落在平面道路分隔島的草叢，立即救援。

警消接觸到女子後，確認她手臂骨折，所幸意識清楚，經救護人員初步處置後，由救護車輛將她送往中港澄清醫院救治。

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(中央社)