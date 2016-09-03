聯大將開議 民間推動入聯遊行

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聯合國大會13日登場，台灣加入聯合國行動委員會及台灣同鄉會17日（當地時間）將辦遊行訴求入聯，台灣加入聯合國協進會、台大合唱團及立委林昶佐將共襄盛舉。中央社記者黃兆平紐約攝 105年9月3日

71屆聯合國大會13日登場，是總統蔡英文上任後首次舉行。台灣加入聯合國行動委員會及台灣同鄉會17日將以遊行訴求入聯，台灣加入聯合國協進會等團體及立委林昶佐將一同參與。

從前總統李登輝任內1992年推動重返聯合國以來，由民間推動的台灣入聯請願運動今年邁向第24個年頭。外交部近日可望公布今年推動做法，將以「有意義貢獻」為主要訴求，而民間的「入聯」聲音不小。

有關人士透露，政府將繼續參與聯合國，除洽請友邦及友我盟邦在聯大、總辯論期間，提案或聲援中華民國，應會有不同於馬政府時期有意義參與聯合國專門機構做法。

另由台灣加入聯合國行動委員會及大紐約台灣同鄉會籌辦的入聯遊行，17日中午將從聯合國前的哈瑪紹廣場，一直沿著42街走到全球觀光知名聖地-時報廣場，訴求「主權獨立、台灣入聯；守護民主、自由台灣」。

由前國防部長蔡明憲率領的台灣加入聯合國協進會等團體以及時代力量立委林昶佐等人將加入遊行行列，一起為台灣加入聯合國努力，正視台灣2300萬民眾權益，讓全世界知道地球村仍少了台灣這一塊。

台灣加入聯合國行動委員會創辦人賴弘典提及，推動台灣入聯邁入24年，感謝各方過去努力付出，今年將繼續以遊行替台灣發聲，要求國際社會「Keep Taiwan Free」、「Taiwan Matters」，也要國際友人瞭解入聯對台灣的重要性。

大紐約區台灣同鄉會副會長吳丞竣表示， 台灣符合聯合國1933年訂下的「蒙特維多國家權利義務公約」內容，在國際上應獲得尊重與應有的地位。1050903

(中央社)