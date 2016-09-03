清算黨產如七傷拳 謝介銘：蔡政府得不償失

公教退休人員總會長謝介銘認為，蔡政府積極清算國民黨黨產，或許傷了國民黨3分，但卻自傷7分。(本報資料照片)

兩岸交流中斷，蔡政府首要施政不放在經濟、兩岸、民生議題，反而快速立法成立「不當黨產處理委員會」，以打擊政敵為首要目標。公教退休人員總會長謝介銘認為，此舉有如七傷拳，不但激起國民黨危機意識，也將促使失聯與疏離的國民黨員重新歸隊，或許傷了國民黨3分，但卻自傷7分。

首先，民進黨以國會優勢、創立新法，追殺在野黨勢必引發國內外難以想像的非議與抨擊。其次，「不當黨產處理委員會」主任委員由民進黨不分區立委顧立雄擔任，還刻意聘任前國民黨發言人楊偉中為委員，企圖造成國民黨窩裡反假象，令人不齒。

再者，謝介銘認為，民進黨長期以黨產議題作為選舉工具，國民黨早有因應，民進黨雖強制立法並嚴以執行，結果恐一無所獲，自討沒趣，未來在各種選舉中也失去攻擊點。

相反地，國民黨過去對黨提名候選人挹注龐大輔選經費，被社會詬病，也引起基層黨員不滿。如今，清算黨產，正可讓國民黨浴火重生，也讓黨內有志參選公職者產生危機意識，不能再有高高在上的姿態，反而必須重新自我改造，從走入基層。

兩岸交流中斷，民進黨卻忙著打擊政治對手，徒增中共對民進黨的不信任感，影響兩岸和平推展，也不利蔡政府施政與台灣經濟發展。

(中時)