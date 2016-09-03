柯文哲出席第10屆智能挑戰者自立生活學習體驗營

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台北市長柯文哲（中）3日出席第10屆智能挑戰者自立生活學習體驗營。（季志翔攝）

台北市長柯文哲（中）3日出席第10屆智能挑戰者自立生活學習體驗營。，並且與在場的來賓一起合影留念。

第10屆智能挑戰者自立生活學習體驗營去年榮獲亞洲智能障礙創新服務獎，此活動是由智障者家長總會所辦。

(中時)