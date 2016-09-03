台南強震劫後重生 洪丞寬抓週
「拿什麼都好，只要丞丞平安健康長大」。截斷雙腿，和太太在成大醫院看著週歲兒子「抓週」的洪家益，滿心歡喜地說，
洪家益1家3口是今年0206台南強震維冠金龍大樓的倖存者，當時洪家益被埋在瓦礫下12小時才被救出，送往成大醫院截斷雙腿，兒子洪丞寬也才4個多月大。
劫後重生的洪家，彼此的手握得更緊，洪家益努力不懈地在成大醫院復健，情緒也恢復平靜，今天看到兒子「抓週」，更是笑逐顏開。
洪丞寬是9月15日出生，但民間抓週習俗是看農曆，成醫和洪家就安排今天（農曆8月3日）讓丞丞在成大醫院復健區抓週，洪家益跟太太楊惟甯、丞丞1家3口都穿著紅藍條紋親子裝出席。
丞丞抓週，第一次是拿球，第二是拿沙鈴，洪家益笑說，拿什麼都好，只要丞丞平安健康長大。
洪家益當時被救出後，心跳一度停止20分鐘，成大醫院搶救回來後，又歷經截肢、肝腎衰竭、20多次大小手術，在加護病房住了兩個多月，再轉到普通病房。楊惟甯說，最大心願就是老公早點出院，全家睡在一起。
成大醫院復健部醫師郭耀鴻說，洪家益正接受功能性訓練，尤其是轉位功能，就是從床轉位到輪椅，再從輪椅轉位到床上，洪家益每天都有進步，已可操作電動輪椅，在小範圍內來回行動，未來得視傷口狀況評估是否裝置義肢。1050903
(中央社)
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