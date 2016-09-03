美網》與冠軍搭檔「分手」 沙克專注單打直闖16強
今夏決定棄雙打拚單打，與長期雙打搭檔帕斯皮席（Vasek Pospisil）「分手」的美國好手沙克，男單第3輪直落三6比4、6比3、6比3拍落世界排名第7克羅埃西亞西里奇（Marin Cilic），生涯首闖美網男單16強。
2014年曾與加拿大帕斯皮席聯手捧起溫網男雙冠軍，23歲的沙克坦要與老搭檔拆夥是個困難的決定，但有失必有得，「當你把所有精力專注在單打，勢必能更精進單打，我想這場比賽也是證明。」
自2010年拿下美網青少年單打冠軍就被視為美國網壇新星的沙克，轉職業後生涯最高排名曾達22名，但最高成就卻是雙打，除了曾在溫網男雙封王，2011年也在美網混雙奪冠，並在里約奧運拿下混雙金牌和男雙銅牌。
如今他決心專注單打，美網也收到成效，直落三擊敗2014年美網冠軍西里奇，首度以地主之姿闖進16強，沙克下一場將迎戰大會第9種子法國名將松加，盼創下生涯大賽最佳成績一拚8強門票。
(中時電子報)
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