美網》與冠軍搭檔「分手」 沙克專注單打直闖16強

美國好手沙克男單第3輪直落三6比4、6比3、6比3拍落西里奇。(美聯社)

今夏決定棄雙打拚單打，與長期雙打搭檔帕斯皮席（Vasek Pospisil）「分手」的美國好手沙克，男單第3輪直落三6比4、6比3、6比3拍落世界排名第7克羅埃西亞西里奇（Marin Cilic），生涯首闖美網男單16強。

2014年曾與加拿大帕斯皮席聯手捧起溫網男雙冠軍，23歲的沙克坦要與老搭檔拆夥是個困難的決定，但有失必有得，「當你把所有精力專注在單打，勢必能更精進單打，我想這場比賽也是證明。」

自2010年拿下美網青少年單打冠軍就被視為美國網壇新星的沙克，轉職業後生涯最高排名曾達22名，但最高成就卻是雙打，除了曾在溫網男雙封王，2011年也在美網混雙奪冠，並在里約奧運拿下混雙金牌和男雙銅牌。

如今他決心專注單打，美網也收到成效，直落三擊敗2014年美網冠軍西里奇，首度以地主之姿闖進16強，沙克下一場將迎戰大會第9種子法國名將松加，盼創下生涯大賽最佳成績一拚8強門票。

(中時電子報)