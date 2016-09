搖滾兩人組合霍爾與奧茲 留名星光大道

暢銷搖滾兩人組合戴瑞霍爾和約翰奧茲,今天成為好萊塢星光大道第2587顆星星。

法新社和「洛杉磯每日新聞」(Daily News of Los Angeles)報導約翰奧茲(John Oates)在授星儀式中表示:「能成為星光大道的其中一員很榮耀。」唱片公司主管葛林柏格(Jerry Greenberg)和舞韻合唱團(Eurythmics)吉他手大衛史都華(Dave Stewart)也出席這場儀式。

他又說:「洛杉磯在我回憶中有著很特殊的地位。70年代中期我們在這裡錄製3張專輯,每每來到這裡都很興奮,娛樂業和娛樂界粉絲是最棒的。」

戴瑞霍爾(Daryl Hall)與約翰奧茲於1972年成軍,一共錄製21張專輯,銷售成績高達8000多萬張。

這個兩人組合仍會一同在演唱會表演。他們1987年被美國唱片業協會(RIAA)公認是有史以來最暢銷的兩人搖滾團體,至今仍保持著這個紀錄。

從1970年代中期和1980年代中期,奪得6支冠軍單曲,包括「Rich Girl」、「Kiss on My List」、「Private Eyes」、「I Can’t Go For That (No Can Do)」、「Maneater」和「Out of Touch」。(譯者:中央社陳昱婷)1050903

(中央社)