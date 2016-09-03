搖滾兩人組合霍爾與奧茲 留名星光大道
暢銷搖滾兩人組合戴瑞霍爾和約翰奧茲，今天成為好萊塢星光大道第2587顆星星。
法新社和「洛杉磯每日新聞」（Daily News of Los Angeles）報導約翰奧茲（John Oates）在授星儀式中表示：「能成為星光大道的其中一員很榮耀。」唱片公司主管葛林柏格（Jerry Greenberg）和舞韻合唱團（Eurythmics）吉他手大衛史都華（Dave Stewart）也出席這場儀式。
他又說：「洛杉磯在我回憶中有著很特殊的地位。70年代中期我們在這裡錄製3張專輯，每每來到這裡都很興奮，娛樂業和娛樂界粉絲是最棒的。」
戴瑞霍爾（Daryl Hall）與約翰奧茲於1972年成軍，一共錄製21張專輯，銷售成績高達8000多萬張。
這個兩人組合仍會一同在演唱會表演。他們1987年被美國唱片業協會（RIAA）公認是有史以來最暢銷的兩人搖滾團體，至今仍保持著這個紀錄。
從1970年代中期和1980年代中期，奪得6支冠軍單曲，包括「Rich Girl」、「Kiss on My List」、「Private Eyes」、「I Can’t Go For That (No Can Do)」、「Maneater」和「Out of Touch」。（譯者：中央社陳昱婷）1050903
(中央社)
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