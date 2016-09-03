高雄淹水 泥流衝入殯儀館寄棺室

我要評比

高雄市昨晚一場大雨造成全市多處積水，高雄市立殯儀館慘遭泥流洗禮，連寄棺室也無法倖免，所幸今天上午天氣轉晴，災情未進一步擴大，也未影響上午喪家既訂的告別式等儀式。

「殯儀館也有土石流？！」喪家家屬上午踩著泥濘到殯儀館，彼此議論紛紛。

高雄市殯葬管理處長謝汀嵩表示，殯儀館後方覆鼎金公墓最近剛完成900多座墳墓遷葬，由於土質鬆軟，強降雨讓山坡泥流朝著殯儀館傾洩而下直衝殯儀館，泥水一路漫進入殮室、寄棺室等室內空間，所幸工作人員及時出動山貓並以沙包擋住泥流，同時在各門口清掃泥水，並未影響今天喪家告別式等儀式進行。

謝汀嵩說，殯儀館與覆鼎金公墓山坡僅隔一條小路，泥流隨著大雨衝入殯儀館，泥水一度高達15公分，由於今日是好日子，寄棺室昨天停放9具遺體，殯葬管理處徹夜動員20名工作人員守在各寄棺室門口清掃泥水，保護棺木，讓上午各場告別式得以照常進行，但到中午為止，泥流造成全館的災情尚未清理完畢。

謝汀嵩表示，上午天氣轉好了，災情未進一步擴大。1050903

(中央社)