阿翔報喜又當爸 直喊有3寶夠了
團體浩角翔起成員阿翔（陳秉立）已有一雙子女，今天報喜「3寶」來了，二女兒「舒芙蕾」上午誕生，阿翔不捨老婆生產辛苦，直喊「3個寶貝已經夠了」。
浩角翔起由浩子（謝炘昊）和阿翔組成，2011年以電視節目「食尚玩家」獲第46屆電視金鐘獎綜藝節目主持人。浩子和阿翔2011年先後結婚，浩子育有一雙子女。
阿翔有3歲多女兒「小泡芙」及1歲多兒子「布朗尼」，今年3月阿翔宣布老婆懷第3胎，笑喊「我沒控制好，這下失控了」。
阿翔中午透過經紀公司報喜表示，老婆上午剖腹產下重3300公克的「舒芙蕾」，坦言第3胎沒讓他緊張很久，最不捨老婆疼痛、不舒服，生小孩太辛苦，3個寶貝已經夠了，老婆要什麼禮物隨她開口。
談起3度當爸心情，阿翔說，第1胎超緊張、興奮，好奇到底長怎樣；第2胎會想知道男寶寶到底像誰；第3胎只求媽媽和寶寶平安、健康，其他都無所謂了。
阿翔也在浩角翔起臉書（facebook）粉絲專頁分享與小女兒合照，寫「Hi，舒芙蕾妳好，粉嫩粉嫩好可愛唷」，最後署名「阿翔爸拔」，粉絲紛紛留言恭喜。1050903
(中央社)
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