2016宜蘭椅設計賞《好山眾樂》奪金
2016宜蘭椅設計大賞今(3日)公布獲獎名單，創意組金獎由香港黎志豪《好山眾樂》獲得，其設計的小凳可兼具遊戲與收納功能，希望增加親子互動與減少孩童沉溺手機，贏得評審青睞。今年新增的「實利組」金獎從缺，銀獎《123積木椅》同時也獲得創意組銅獎。
創意組金獎得主黎志豪表示，香港也有許多孩子沉溺手機遊戲，而家庭親子互動越來越少，因此將宜蘭的元素融合成一張可以乘坐又可遊玩的木椅，上頭的樹木造型可當作套圈遊戲，吸引孩子放下手機，朋友來訪也可以同樂，而樹木造型平時也兼具收納功能。
今年新增的偏重量販設計的「實利組」金獎從缺，文化局長李志勇解釋，評審們一致認為，首度新增實利組，勢必要嚴格檢視各件作品進入量產的可行性，馬虎不得，最後未有兼具設計與實用的驚艷作品，因此首獎從缺。
儘管實利組金獎從缺，但是獲得銀獎的《123積木椅》也表現不俗，同時也囊括創意組銅獎，設計師賀仁瑋透過積木概念堆疊出許多宜蘭意象，評審們認為有設計主題性、完整性，並具備市場潛力，肯定其產品量販後的產業效應。
宜蘭縣長林聰賢表示，宜蘭椅設計大賞從原本的童玩節附屬活動，單獨拉出舉辦，如今邁入第4年，今年報名者不乏歐美人士，顯示此活動已受到傢俱設計界關注，讓宜蘭的木材產業因為有全新設計而加值。
2016宜蘭椅成果展即日起在羅東文化工場展出，展覽至9月18日止，接下來9月23日將移師台北松山文創園區，參加台灣設計師週。
(中時)
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