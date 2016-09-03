通霄白沙屯鐵路柵欄故障 人車2小時進退不得

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通霄白沙屯平交道柵欄故障無法升起。（黎薇翻攝）

通霄白沙屯平交道柵欄故障無法升起，當地巡守隊手動拉起，讓人車通過。（黎薇翻攝）

通霄白沙屯平交道柵欄故障無法升起，大批進香信眾進退不得。（黎薇翻攝）

通霄白沙屯平交道柵欄故障無法升起，當地巡守隊手動拉起讓人車通過，１名孩童不慎被柵欄打到。（黎薇翻攝）

台鐵海線通霄白沙屯平交道遮斷桿上午8點多時，疑因電子系統故障，遮斷桿下降後便無法升起，適逢假日，不少香客搭乘遊覽車前往白沙屯拱天宮進香全被堵在平交道口。

當地白東巡守隊巡守隊派出5人，與警察協助指揮交通，確認無列車通過，再手動拉起遮斷桿，讓小行車與信眾通過，列車經過也放慢速度，所幸沒發生意外。

台鐵也在接獲通報派員前往搶修，約上午10點半許恢復正常運作。

(中時)