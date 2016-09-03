姜太公誕辰 龍千玉隔海點燈求兒脫險境

龍千玉兒子曹永利日前在澳洲發生車子跌落山谷事故。（圖／中時資料照片）

龍千玉托友人替兒子曹永利點燈祈福。（圖／弗利思特提供）

今逢姜太公誕辰，許多信眾都上山祝壽。（圖／弗利思特提供）

龍千玉跨海請友人幫兒子曹永利點七星燈祈福。（圖／弗利思特提供）

藝人龍千玉兒子，也是曹西平的姪子曹永利，日前在澳洲發生車子跌落山谷事故，他當時情況危機需要動手術，龍千玉第一時間除了飛往澳洲外，虔誠的她也透過陽明山姜太公道場點燈祈福，如今曹永利脫離險境，今(3日)龍千玉再請朋友幫兒子點七星燈，希望曹永利早日康復。

法師邱冠豪透露，他跟龍千玉認識很多年，曹永利出車禍時，龍千玉透過友人聯繫上他，當時他就在道場內，替曹永利點燈祈福，而曹永利傷勢穩定後，龍千玉相當擔心兒子術後恢復狀況，雖人不在台灣，仍趁著姜太公誕辰，跨海託人點燈祈福，期盼順利度過難關。

(中時電子報)