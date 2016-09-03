獅犀戰午場順延 晚場潘威倫對戰藍斯佛

統一獅投手潘威倫，本季4場先發拿下2勝，仍未嘗過敗仗。（中時資料照片，王錦河攝）

中職統一獅與義大隊在新北新莊球場的3連戰遇雨不順，一延再延，原訂今（3）日下午1時05分統一與義大「雙重賽」的午場因下雨場地泥濘，比賽將順延至4日同時段、原場地進行「雙重賽」。

受到比賽延後的影響，今（3）日下午5時5分的獅、犀戰先發投手也有了變更，統一推出潘威倫掛帥，踢館義大洋投藍斯佛。潘威倫傷後復出已有4場先發、拿下2勝，本季仍未嘗過敗仗。

(中時電子報)