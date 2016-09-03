噴藥遏茲卡 美國南卡州數百萬蜂枉死

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美國南卡羅來納州養蜂人史坦利（Juanita Stanley）8月29日一早醒來，赫然發現自己養蜂場內熟悉的蜜蜂嗡嗡聲居然變成一片死寂，讓她簡直嚇呆了。

法新社報導，為控制藉由蚊子叮咬傳播的茲卡病毒（Zika virus），當局週末對南卡羅來納州部分地區噴灑「Naled」，這種引起爭議的殺蟲劑被證實會毒害數百萬蜜蜂。

史坦利在自己的南卡羅來納州薩默維爾鎮（Summerville）花園城峰場與用品（Flowertown Bee Farm and Supplies）臉書專頁上發文說：「飛機噴藥已經摧毀我們家族事業。幫忙分享我們的故事，別讓我們蜂蜜女孩枉死。」

史坦利上傳照片顯示蜂屍成堆，她們焚燒蜂箱善後。

地方頻道「WCSC」報導，飛機噴藥殺害46箱共250萬隻蜜蜂。

涵蓋大部分薩默維爾鎮（Summerville）的多徹斯特郡（Dorchester County）地區出現4例確診茲卡病例後，當局8月28日下令用飛機噴藥。

多徹斯特郡郡長沃德（Jason Ward）聲明：「本郡知悉噴藥地區部分養蜂人損失蜂群。」他敦促受影響的養蜂人申報損失。（譯者：中央社何宏儒）1050903

(中央社)