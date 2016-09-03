劉德立與巴拿馬海事局長主持華語開課
中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間2日上午應邀赴巴海事局與局長巴拉凱特共同主持華語課程開課典禮，海事局逾30名職員在場觀禮。
劉德立致詞表示，為推動華語教學並促進與友邦文化交流，中華民國政府於2014年9月已派兩名華語文教師來巴提供華語教學服務，普獲各界肯定。
劉德立指出，之前與巴拉凱特（Jorge Barakat）敘談中，巴拉凱特懇盼能於該局開設華語課程，經月來規劃，今天欣與巴拉凱特共同主持華語課程開課典禮。
劉德立期勉學員透過華語學習過程瞭解中華文化及民族性，激發潛力及創造力，進而增加自身能力。
巴拉凱特致詞時首先就劉德立對他提案的重視並立即回應深表謝意，並強調巴政府積極推動國際化，鼓勵雙語教學，然就其觀點，除了英語，華語也是值得學習的語言。
巴拉凱特鼓勵該局參訓學員，珍視此學習機會，將其視為對巴政府及該局的承諾，除了語文也應學習中華文化，並盼於明年舉辦巴拿馬海事局成立百年慶系列活動中，演出華語戲劇，以彰顯其學習成果。
典禮結束後，劉德立並於現場接受該局電視台專訪，重申中華民國政府推動華語文教學，以促進文化交流的立場。活動歷時45分鐘，氣氛歡愉。1050903
(中央社)
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