李小鵬任陸交通運輸部長

大陸前總理李鵬之子李小鵬，日前剛卸下山西省委副書記職務，另有任用，3日新職務揭曉，李小鵬將接任大陸交通運輸部長。

新華社報導，大陸全國人大常委會3日經表決，免去楊傳堂交通運輸部部長職務，決定任命李小鵬為交通運輸部長。

陸媒新京報旗下「政事兒」微信號指出，現年57歲的李小鵬，仕途軌跡分為兩個階段，1982年到2008年，這26年一直在電力系統工作，曾擔任華能集團六年的掌門人；2008年後開始到政府當官，一直在山西任省領導，從2013年1月起任山西省長。

報導指出，李小鵬雖無明顯的交通經歷，不過作為地方領導，交通也是他熟悉的領域，也曾對中南部鐵路出海大通道山西段，做出佈署。

報導稱，作為大部制改革後的第二任交通運輸部部長，李小鵬將面臨許多重大任務，如推進綜合運輸服務體系建設、發展現代物流業、推進物流大通道、建設海運強國、交通扶貧脫貧等。

(旺報)