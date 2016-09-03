又見黑心醬料！已流入北部小吃攤 最高可罰2億

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開業近40年的「台山食品醬園行」，遭桃園市衛生局查獲使用過期11個月的色素。（蔡依珍翻攝）

桃園市衛生局查獲使用過期11個月的色素，違法添加進旗下生產的番茄醬、辣椒醬、醬油等10項產品。（蔡依珍翻攝）

桃園市衛生局查獲使用過期11個月的色素，現場封存1400桶醬料。（蔡依珍翻攝）

開業近40年的「台山食品醬園行」，恐面臨最重2億元罰鍰。（蔡依珍翻攝）

又傳黑心食品商！開業近40年的「台山食品醬園行」，遭桃園市衛生局查獲使用過期11個月的色素原料，違法添加進旗下生產的番茄醬、辣椒醬、醬油等10項產品，都已流入小吃攤、早餐店或夜市，除現場封存1400桶，並將持續追查流向力阻黑心醬料在市場流通，業者恐面臨最重2億元罰鍰。

桃園市衛生局1日與衛福部食藥署赴查獲「台山食品醬園行」使用過期11個月的食用紅色色素40號，以及過期2個月的紅麴精，業者坦承添加進番茄醬、甜辣醬、辣椒醬、辣豆瓣醬與醬油等11項產品，賣到北北基桃竹苗等共39家盤商。

稽查員現場封存成品、半成品庫存共1400桶，並直奔桃園境內15家中盤商稽查，目前發現違規醬料大都流向小吃店、早餐店、夜市、臭豆腐、鹹酥雞等處，除責成業者停止販售、辦理下架回收，也通知其他24家中盤商所在縣市的衛生局，協助阻止違規產品流竄市面。

衛生局表示，「台山食品醬園行」使用過期食品添加物及原料製售醬料，已違反食品安全衛生管法，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局另發現，業者疑似違法將不得添加在醬油內的食用色素4號及5號，當作特級油膏原料，業者辯稱標示錯誤，衛生局已抽驗，將釐清是否有不法添加情事，違者可處3萬以上、300萬元以下罰鍰，現場也封存特級油膏成品、半成品計1198瓶，全數預防性下架。

(中時)