菲南爆炸案 杜特蒂取消訪問汶萊
菲律賓南部大城納卯市發生爆炸事件，馬拉坎南宮今天宣布，總統杜特蒂決定取消訪問汶萊。
杜特蒂預定於3日至5日訪問汶萊，這原本是他就任總統後第1個出訪的國家，但總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）透過簡訊宣布，「汶萊訪問取消。」
根據原訂行程，汶萊之行結束後，杜特蒂將於6日至8日在寮國出席東南亞國家協會領袖峰會，接下來於8日至9日訪問印尼。
昨天深夜，杜特蒂的家鄉納卯市1處夜市發生爆炸事件，造成至少14人喪生，另有70多人受傷。杜特蒂已宣布菲律賓全國進入「無法紀暴力狀態」，加強維安措施。
馬拉坎南宮暫未宣布杜特蒂是否也會一併取消東協峰會以及印尼訪問等行程。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。