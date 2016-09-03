菲南爆炸案 杜特蒂取消訪問汶萊

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菲律賓南部大城納卯市發生爆炸事件，馬拉坎南宮今天宣布，總統杜特蒂決定取消訪問汶萊。

杜特蒂預定於3日至5日訪問汶萊，這原本是他就任總統後第1個出訪的國家，但總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）透過簡訊宣布，「汶萊訪問取消。」

根據原訂行程，汶萊之行結束後，杜特蒂將於6日至8日在寮國出席東南亞國家協會領袖峰會，接下來於8日至9日訪問印尼。

昨天深夜，杜特蒂的家鄉納卯市1處夜市發生爆炸事件，造成至少14人喪生，另有70多人受傷。杜特蒂已宣布菲律賓全國進入「無法紀暴力狀態」，加強維安措施。

馬拉坎南宮暫未宣布杜特蒂是否也會一併取消東協峰會以及印尼訪問等行程。1050903

(中央社)