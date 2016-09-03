九三軍人節 國軍穿軍服上街感覺榮耀
國防部今天九三軍人節與民間企業合作，鼓勵軍人穿軍服到合作商店消費就有優惠。不少將領穿上軍服，攜家帶眷上街消費，有將軍說，真的感覺很榮耀。
慶祝九三軍人節，國防部以「榮耀戎裝」和「與民有約」為主題舉辦一系列活動，有戰機在桃園棒球場衝場、重機車隊送祝福、軍人著軍服即享購物優惠等，向保家衛國的官兵致上最高敬意；總統蔡英文也邀民眾在路上或商店，看見保家衛國的英勇國軍時，記得對他們說聲「辛苦了」。
蔡總統上午在圓山國民革命忠烈祠主持中樞秋祭忠烈殉職人員典禮，很多軍人參與儀式後，一起穿軍服前往附近的大直北安路麥當勞消費，不少將領攜家帶眷響應國防部軍人節慶祝活動；全台各地也有不少軍人穿上軍服進餐廳或電影院消費。
帶著太太到麥當勞消費的國防部人事參謀次長徐衍璞中將受訪表示，穿軍服走上街頭「感覺很好」，麥當勞員工對他們也很禮遇，還問「中將也吃麥當勞嗎？」徐衍璞幽默回應：「中將也是人阿」。
徐衍璞說，顧客看到他們一群人也很高興，很久沒看到這麼多軍人一起出來，徐衍璞感到很榮耀，「我們要自己先high，才能high別人」。
國防部與民間企業單位合作，福利事業管理處特推出敬軍優惠專案，結合多家廠商，如摩斯漢堡、麥當勞、特力屋、微風、國賓影城及義大遊樂世界等34家，共超過2048家直營門市主動響應，國軍官兵著軍服消費即享購物優惠，以提升國軍官兵尊榮。1050903
(中央社)
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