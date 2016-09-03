新型式機車配備晝行燈 106年元旦上路

用路人注意，明年元旦起新型式機車應配備晝行燈，小型車和大型車配備晝行燈則分階段在民國107年和108年上路，但已領有牌照的車輛並無要求。

交通部今天表示，為提升道路安全，已經修正車輛安全檢測基準規定，汽機車晝行燈規定將從明年元旦起分階段上路。

根據交通部發布的新規定，明年元旦起，新型式的機車都應配備晝行燈或啟動即開啟頭燈功能的頭燈，經檢測審驗合格後，才得到公路監理機關辦理登檢領照，其他新型式小型車和大型車則分別在107年和108年納入規範。

交通部指出，依國外實施經驗，汽機車於白天開啟頭燈或晝行燈，至少可減少白天多車碰撞事故5.9%以上，如以民國100年機車與其他車輛相撞事故資料估算，白天開啟頭燈或晝行燈約可減少26人死亡、6668人受傷。

交通部說，未來新型式車輛要加裝，但是不會強制要求使用中已領有牌照的汽機車車輛加裝晝行燈或啟動即開啟頭燈功能。1050903

(中央社)