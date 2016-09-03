菲夜市驚天爆 總統定調恐攻加強反擊

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菲律賓南部大城、總統杜特蒂的家鄉納卯市一處夜市發生爆炸案，造成至少14人死亡、71人受傷；杜特蒂定調事件是恐怖攻擊，同時宣布賦予軍方更多權力，以對抗恐襲威脅。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）說，目前尚無法確認爆炸案的嫌犯，但點名2個伊斯蘭好戰組織和多名毒梟可能犯案。

杜特蒂今天上午在巡視爆炸現場後向記者說：「我們將此事件定調為恐攻。」這起爆炸案發生在納卯市（Davao）中心，接近市內其中一家高級飯店。

昨晚爆炸發生時，杜特蒂剛好也在納卯市，但離爆炸現場的夜市有一段距離。

菲國警方說，這起爆炸案造成至少14人死亡，71人受傷。當地醫院人員向記者說，傷者中有16人情況危急。

案發後，屍體散落在破損的塑膠桌椅之間；目擊者阿巴拉諾薩（Adrian Abilanosa）隨後向記者說：「爆炸威力強大，朝著我沖過來，我幾乎是懸在空中。」阿巴拉諾薩說，一名親人也不幸在爆炸中罹難。

杜特蒂在回答記者問到這起爆炸案的凶嫌時說，由於政府軍清剿伊斯蘭好戰組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），當局早已預期該組織會採取報復行動。

美國有線電視新聞網（CNN）引述菲律賓新聞社（PNA）報導，杜特蒂宣布菲國處於「無法紀狀態」，但他並未宣布戒嚴，以及暫停人身保護令。

阿布沙伊夫是一暴力極端組織，於1991年由莫洛民族解放陣線（Moro National Liberation Front）分裂出來，由簡加拉尼創立。簡加拉尼曾在中東受訓，據傳曾與蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）會晤。

杜特蒂曾擔任納卯市長，因而揚名菲國政壇。他就任總統後，祭出鐵腕手段掃毒，迄今已有超過1900人在掃毒行動中喪生，引發海內外批評聲浪。

菲國新聞網站Rappler主編瑞薩（Maria Ressa）說，爆炸發生時間正逢杜特蒂雷厲風行掃毒，以及菲國持續在南部推動與穆斯林武裝分子的和平進程。

美聯社報導，當地警官葛蘭（Manuel Gaerlan）說，目擊者說法不一，有人說看到烹飪煤氣罐爆炸，但其他人說可能有爆裂物。警方已在通往納卯市的各重要道路設置檢查哨。

美國白宮國安會發言人普萊斯（Ned Price）透過聲明說，菲國納卯市當局繼續調查這起爆炸案原因，同時美國也準備向菲國提供協助。

普萊斯說，美國總統歐巴馬和杜特蒂下週將前往寮國出席區域峰會，屆時歐巴馬將利用會議空檔親自向杜特蒂表示慰問之意。1050903

(中央社)