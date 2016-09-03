柯文哲：接受不同過去 合作走向未來

台北市長柯文哲今天出席「八二三砲戰紀念公園揭碑儀式」表示，歷史就是歷史，有光榮有悲傷，「這不叫政治態度，是歷史態度」，接受彼此不同過去，一起合作走向共同未來。

他說，透過中國國民黨籍台北市議員厲耿桂芳過去20年奔走和民主進步黨籍台北市議員議員何志偉居中協調，「這是一個滿奇怪的組合」，及當地里長和軍方協助，讓紀念公園順利落成。

柯文哲表示，當時厲耿桂芳找他時提到，「八二三炮戰士兵有80％是講台語，不是外省人戰爭，台灣子弟有參加」，歷史就是歷史，有些歷史光榮，有些歷史會覺得悲傷，但都是過去一部分。

他說，還是要居安思危，台海可維持和平，要感謝國軍功勞，「軍人是國家命脈，要給足夠的尊嚴」，歷史就是歷史，每個人都有不同過去，但要走向共同未來。

柯文哲表示，「這不叫政治態度，應該是歷史態度」，歷史就是歷史，要尊重。1050903

(中央社)