八二三砲戰公園 紀念碑揭幕
台北市工務局今天說，北安公園更名為「八二三砲戰紀念公園」並設置紀念碑，特別選在軍人節辦理揭碑儀式，國防部也提供的兩組戰時火砲，將長期陳列在八二三砲戰紀念公園。
工務局表示，台北市首座「八二三台海戰役勝利紀念碑」特別選在軍人節辦理揭碑儀式，經兵役局及公園處向國防部南港202兵工廠洽談，同意提供155公厘及40公厘的砲彈在八二三砲戰紀念公園於開幕活動陳列，未來不排除砲彈長期陳列於火砲旁。
工務局說，北安公園更名八二三砲戰紀念公園及設置紀念碑意義非凡，為強化八二三砲戰紀念公園符合當時戰時，公園處持續與國防部洽談設展內容，除兩門具當時代表性的火砲已安置陳列外，南港202兵工廠日前也同意提供砲彈在現場展示；此外，還有設置歷史說明的石碑及火砲解說牌，讓參觀民眾更能了解八二三台海戰役歷史。
工務局表示，陸軍M59型155公厘加農砲，於民國47年八二三砲戰期間，為壓制中共砲兵主力，另一組40MM/L60雙管砲為台海防衛戰力陣容，檢整後於此長期陳列展示，供民眾緬懷參與八二三砲戰英勇事蹟。
工務局說，該公園從選址完成、辦理更名程序及至工程完工不到半年，公園處就是為了讓八二三戰役戰友及家屬可在今年8月23日前能瞻仰紀念碑，完成多年來心願。1050903
(中央社)
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