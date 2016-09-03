亞俱女排》中華輕取馬來西亞 預賽首勝到手

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中華隊3日在亞俱女排賽直落三擊退馬來西亞。(陳慶軒提供)

前往菲律賓參加亞洲女子排球俱樂部賽的中華隊(青年女排隊組成)，3日首場預賽遭遇馬來西亞，最後以25比15、25比22、25比21直落三拿下分組預賽第1勝，接著4日晚上6點30分將遭遇強敵中國大陸隊，力拚分組第1晉級複賽資格。

今年的亞俱女排賽共有12隊參加，預賽分為4組進行，A組有地主菲律賓、越南與香港；B組泰國、北韓與伊朗；C組日本、哈薩克與印尼；D組中華、中國與馬來西亞，各組前兩名晉級8強複賽。

(中時電子報)