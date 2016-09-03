後備部指揮官湯家坤偕官兵 穿軍服餐敘

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後備部指揮官湯家坤中將( 左一)與官兵，穿軍服在圓山大飯店吃飯。（圖／國防部提供）

後備部指揮官湯家坤中將( 中)與官兵，穿軍服在圓山大飯店吃飯。（圖／國防部提供）

今天是九三軍人節，後備部指揮官湯家坤中將慰勉執行秋祭工作官兵餐敘，大家穿軍服在圓山大飯店吃飯。

軍人之友社及國防部與民間企業單位合作，多頁敬軍優惠專案，結合國內多家知名廠商，如摩斯漢堡、麥當勞、特力屋、微風、國賓影城及義大遊樂世界等，軍人節當天，國軍官兵著軍服消費即享購物優惠，以提升國軍官兵尊榮，相關優惠活動可以參考國防部網站。

(中時)