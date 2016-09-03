家樂福平鎮店開幕 車潮恢復順暢

家樂福平鎮分店今天10日開幕，平鎮警方派出警力維持交通。(賴佑維攝)

大賣場「家樂福平鎮分店」3日10時正式開幕，但早上下起大雨，桃園市平鎮警分局派出大批警力疏導交通，雖然一度車潮較多，目前已經恢復順暢。

警方表示，該賣場今天中午前已經擁入5000人次進入，所屬消費停車位也已經停滿。分局長胡美華到場疏導交通，她也立即和業者聯繫改變入、出場車輛方式，由原本一進二出，改為二進一出，避免因民眾等候入場，導致車輛回堵至中豐路上，造成壅塞。

(中時)