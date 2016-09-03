賀！情牽20年 舒淇閃電宣布和馮德倫結婚
恭喜！演藝圈「黃金剩女」之一的舒淇，今爆出嫁給馮德倫，兩人1997年因合作電影《美少年之戀》結緣傳出緋聞，但兩人都沒正面承認，今年6月舒淇秀出兩人合影，被指正式認愛，但舒淇只認兩人是工作夥伴，今(3日)稍早，舒淇、馮德倫正式宣布結婚，是今年「華心」情侶後，第二對重量級情侶產生！
舒淇今透過經紀人分享「結婚啟示」與婚紗照，透露「我們的婚事就是這麼簡單、我們的禮服就是這麼的隨性、我們的決定就是這麼突然、我們不會有任何婚宴跟派對、我們相識了20年相戀了四年、我毫無反顧地娶她了、我們決定互相糾纏一輩子、我們結婚了~」，並強調「什麼都可以錯，但是別錯過愛你的他&她 P.s.目前尚未懷孕」。
40歲的舒淇曾與林心如、林志玲被稱為演藝圈「黃金剩女」，舒淇多年來感情世界低調，舒淇、馮德倫1997年合作電影《美少年之戀》就傳出戀情，後來2人感情各有發展，舒淇曾與彭于晏、王力宏等人傳出緋聞，也與黎明交往過，而馮德倫則與莫文蔚交往過。
舒淇與馮德倫緋聞傳了近20年，卻總以好友相稱，舒淇愛貓也曾被爆其實是馮德倫的定情物，今年6月舒淇曬出與馮德倫甜蜜合照，遭疑是認愛的節奏，如今舒淇與馮德倫終於修成正果，大方公開戀情宣布結婚，甜蜜模樣羨煞眾人。
(中時電子報)
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