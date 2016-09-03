許宗力獲提名司法院長 法官提違憲疑慮
前大法官許宗力獲總統提名擔任司法院長。台北地院法官洪英花說，憲法規定不得連任即「一生只能做一次」，基隆地院法官陳志祥也表示，若違憲疑慮依然存在，如何帶領司法改革。
台灣北社上午在二二八人文咖啡館召開「崩世代的逃生術」記者會，台灣社、台灣北社社長張葉森、台灣客社社長黎登鑫、台大法律學院教授陳志龍、台北地方法院刑事庭審判長洪英花、動腦雜誌發行人吳進生、基隆地院法官陳志祥、律師樊仁裕等人出席。
外界質疑許宗力曾任大法官，任期已滿，若再提名恐有違憲之虞，許宗力曾在記者會說，憲法增修條文第5條第2項規定，「司法院大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任」，連任是指一任任滿後，馬上無縫接軌，繼續任下一任。
洪英花指出，不得連任即「一生只做一次」，不再區分「連任」或「再任」。從立法文義觀察，再任須間隔8年，而許宗力認為間隔至少4年可再任，洪英花說，我國大法官常態任期既為8年，與總統提名權的4年間隔年限有何關聯性？其立基點和標準為何，許宗力似乎沒有講明白。
陳志祥說，總是要有講真話的人，他三問許宗力，憲法規定大法官任期8年不分屆次、不得連任，意思是連著不行，不連也不行，若不是這樣解釋，那憲法是什麼意思？陳志祥指出，不管怎麼解釋，至少也要間隔8年，才能再任，許宗力只間隔5年，說是合法連任，說得通嗎？那間隔5天可以嗎？這不是違法行為嗎？
陳志祥表示，許宗力自己也承認，違憲疑慮依然存在，那要如何帶領司法改革，就算立法院通過。
陳志龍說，台灣有回鍋油，也有回鍋大法官，這是非常怪異的事情。1050903
(中央社)
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