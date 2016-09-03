為國軍加油 便當連鎖業者軍人節大請客
慶祝軍人節，國防部與多家業者今天聯合推出官兵優惠方案，其中一家連鎖便當業者率先大請客，免費招待軍人吃便當，中午吸引不少著軍服軍人光顧，直呼配上業者的愛心特別好吃。
慶祝軍人節，凡著軍裝並憑軍人證件到這家便當店全台52間任一分店，可免費享用便當1個，不限金額。
左營海軍陸戰隊的一批官兵中午著迷彩裝便當店，店員親切為他們服務，還一一到店門口優惠活動海報上合影留念。
官兵說，鮮少著軍服在營外包便當，除非是出公差，著軍服受到如此特別禮遇，覺得有點受寵若驚。
便當店說，軍人節讓平日勞苦功高的阿兵哥享受免費便當，希望體恤國軍官兵平日辛勞，並向英勇國軍致上最高敬意；優惠活動規定軍人需著軍裝消費，不能光憑證件是為鼓勵軍人以著軍服為榮，即使休假在營外也樂意著軍裝。1050903
(中央社)
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