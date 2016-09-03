港立法會4日改選 泛民激進派異軍突起

香港第六屆立法會選舉明天舉行，將選出70名議員。本屆選舉中，泛民主派的激進派系異軍突起，備受關注。

本屆登記選民有378萬人，投票時間是明天上午7時30分至晚上10時30分，預料5日凌晨以後才會陸續有選舉結果。

70名議員中，35人由地方直選產生，35人由功能組別選出，其中5人由所謂的「超級區議會」功能組別選出。

地方直選是把香港分為5個選區，各區按人口比例劃出議席，由區內選民一人一票選出；功能組別即行業代表如工商界，由行內機構及業內選民投票選出代表。

「超級區議會」只能由現任區議員競逐，整個香港為單一大選區。

因此，一般選民可以投2票，一是地方選舉，二是「超級區議會」選舉。

本屆選舉仍將是泛民和親政府建制派陣營之爭。在上屆議會中，泛民共擁有27席，其餘為建制派或少數中立議員。

過去一直擔任泛民選舉協調人的退休學者鄭宇碩稍早前接受中央社記者訪問時說，泛民的目標是保持現有1/3的議席，以維持在議會對重大議案的否決權。

他預期，泛民在本屆選舉的得票率不會少，但擔心所獲議席與得票率不成正比，原因是泛民內部呈現惡性競爭。

鄭宇碩所說的內部競爭，是泛民中的激進或本土派異軍突起，後者搶奪溫和泛民參選人的票源。

2014年底「占中」運動結束後，青年參政成為香港政壇新生事物，他們組成各種組織如本土民主前線和青年新政等參政，並致力參加本屆立法會選舉。

這些青年組織提出「港獨」或排斥中國大陸的本主義訴求，與傳統泛民的主張有別。

香港當局雖然已經以違反基本法的規定為由，取消數名「港獨」主張者的參選資格，但仍有部分主張不明確的青年代表獲准參選，分別來自青年新政、維園衝鋒和香港眾志等。

外界預料，這些激進的泛民青年代表將搶奪傳統泛民候選人的票源，分散泛民候選人的得票率，最終有利於建制派候選人。

也有分析指出，這些青年代表有可能奪得3到4席，而這些議席都是從溫和泛民的原有議席擠占而來。

另有媒體分析，若這些泛民青年代表進入議會後，改變之前對「港獨」的含糊態度，又或在議會內鼓吹極端本土主義，都將可能改變香港的政治生態。1050903

(中央社)