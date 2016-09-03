軍人節 高市秋祭國殤莊嚴隆重

今天是軍人節，高雄市民國105年秋祭國殤典禮上午由國軍第四作戰區指揮官季連成中將主祭，地方軍、政首長、官兵及遺族代表300餘人與祭，場面莊嚴隆重。

秋祭典禮於高雄市澄清湖畔忠靈塔舉行，主祭官季連成率高雄市地方首長及陸、海、空軍、聯勤、後備、憲兵代表，以及遺族家屬全程與祭。

典禮中，季連成代表與陪祭人員向國軍陣亡將士及革命先烈靈位上香、獻花並鞠躬致祭，緬懷先烈先賢為國犧牲奉獻的忠義精神。典禮結束後，他還特別向在場遺族家屬表達慰問和關懷之意。

季連成表示，每年舉行秋祭典禮目的除向抗日戰爭、八二三砲戰及台海戰役中陣亡將士致上最高敬意外，也告慰國軍因公殉職官兵英靈，期勉官兵學習「哲人日已遠，典型在夙昔」精神，並在個人工作崗位上，恪盡職責、犧牲奉獻、陶冶無私無我的愛國志節與情操，為社會及國家奉獻一己之力。1050903

(中央社)