胎位不正不想剖腹 中醫艾灸有望轉正

30歲李姓婦人懷孕34週，但胎位不正，做了膝胸臥式矯正無效，又不想剖腹，找中醫求救。中醫師以艾灸熱薰腎經、脾經、肝經穴位，胎位順利轉正且順產。

正常的胎位是胎兒頭在下、屁股在上，自然生產時，頭先從產道出來，這樣的胎位最有助順產。不過，有些孕婦會有胎位不正問題，如胎兒屁股在下或腳在下等姿勢，若自然產，胎兒頭部卡在產道的機會較高。

婦產科醫師一般在孕婦28週時觀察胎位，若到32週胎位都沒有轉正，會建議孕婦趴在床上做膝胸臥式改正，若到36週仍無法轉正，就要考慮剖腹。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科婦科主任陳玉娟表示，每年都會收到一些孕婦個案，因胎位不正、不想剖腹，尋求中醫找解方。因孕婦不能用針灸，怕傷到胎兒，多是用艾灸。

陳玉娟說，艾灸是點燃艾條後在特定穴位做熱薰，處理胎位不正，會鎖定腎經、肝經、脾經的穴位，如至陰穴、公孫穴、足三里跟三陰交。

根據中醫原理，陳玉娟說，腎是先天的根本，腎精足，胎氣穩，母親的腎氣與胎兒發育有關；肝則主血；脾是後天的氣。艾灸腎經、脾經、肝經等於是調先天、後天，讓氣血通暢，幫助胎位轉正。

陳玉娟說，從臨床經驗發現，艾灸對胎位轉正有幫助，1週做2到3次，每次10分鐘，約2週左右胎位轉正。不過，考量孕婦安全，目前沒有大型研究驗證艾灸跟胎位轉正的相關機轉。

除了胎位問題，陳玉娟說，孕婦常會有孕吐、水腫、吃太多肥胖，或因胎火旺盛導致睡不好，也有孕媽咪因子宮壓迫腸子導致痔瘡、便秘，擔心西藥用藥疑慮，也會轉用中醫調理。

陳玉娟說，過去曾有孕婦因子宮壓迫神經，不僅有痔瘡，甚至走路還會痛，中醫除了用藥調理，也會用艾灸補腎氣，腎氣足、減緩子宮壓迫力道，孕婦的生活品質也會比較好。1050903

(中央社)