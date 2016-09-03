胎位不正不想剖腹 中醫艾灸有望轉正
30歲李姓婦人懷孕34週，但胎位不正，做了膝胸臥式矯正無效，又不想剖腹，找中醫求救。中醫師以艾灸熱薰腎經、脾經、肝經穴位，胎位順利轉正且順產。
正常的胎位是胎兒頭在下、屁股在上，自然生產時，頭先從產道出來，這樣的胎位最有助順產。不過，有些孕婦會有胎位不正問題，如胎兒屁股在下或腳在下等姿勢，若自然產，胎兒頭部卡在產道的機會較高。
婦產科醫師一般在孕婦28週時觀察胎位，若到32週胎位都沒有轉正，會建議孕婦趴在床上做膝胸臥式改正，若到36週仍無法轉正，就要考慮剖腹。
台北醫學大學附設醫院傳統醫學科婦科主任陳玉娟表示，每年都會收到一些孕婦個案，因胎位不正、不想剖腹，尋求中醫找解方。因孕婦不能用針灸，怕傷到胎兒，多是用艾灸。
陳玉娟說，艾灸是點燃艾條後在特定穴位做熱薰，處理胎位不正，會鎖定腎經、肝經、脾經的穴位，如至陰穴、公孫穴、足三里跟三陰交。
根據中醫原理，陳玉娟說，腎是先天的根本，腎精足，胎氣穩，母親的腎氣與胎兒發育有關；肝則主血；脾是後天的氣。艾灸腎經、脾經、肝經等於是調先天、後天，讓氣血通暢，幫助胎位轉正。
陳玉娟說，從臨床經驗發現，艾灸對胎位轉正有幫助，1週做2到3次，每次10分鐘，約2週左右胎位轉正。不過，考量孕婦安全，目前沒有大型研究驗證艾灸跟胎位轉正的相關機轉。
除了胎位問題，陳玉娟說，孕婦常會有孕吐、水腫、吃太多肥胖，或因胎火旺盛導致睡不好，也有孕媽咪因子宮壓迫腸子導致痔瘡、便秘，擔心西藥用藥疑慮，也會轉用中醫調理。
陳玉娟說，過去曾有孕婦因子宮壓迫神經，不僅有痔瘡，甚至走路還會痛，中醫除了用藥調理，也會用艾灸補腎氣，腎氣足、減緩子宮壓迫力道，孕婦的生活品質也會比較好。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。